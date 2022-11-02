Вашингтон одобрил продажу управляемых боеприпасов для Хельсинки

Агентство по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США в среду, 2 ноября, заявило, что Госдепартамент одобрил в перспективе продажу Финляндии 150 и 250 управляемых боеприпасов GMLRS в модификациях M30 и M31, а также другого оборудования на $535 млн., – сообщают СМИ.

В заявлении подразделения Пентагона, отвечающего за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, говорится, что госдеп «одобрил возможную продажу властям Финляндии GMLRS и связанного с этим оборудования примерно на $535 млн. Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону проверенного партнера, который играет важную роль в поддержании политической стабильности и обеспечении экономического развития в Европе».

В сообщении Агентства по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США также говорится, что «Финляндия намерена использовать эту оборонную продукцию для пополнения национальных арсеналов, укрепляя сухопутные и противовоздушные оборонительные возможности северного фланга Европы. Пополнение национальных арсеналов имеет критическое значение для обороны и потенциала сдерживания Финляндии в связи с осложнившейся в Европе ситуацией в сфере безопасности».

«Для интересов США жизненно важно помогать Финляндии развивать и поддерживать мощный потенциал самообороны», – подчеркнули в минобороны США и добавили, что продажа вооружений не изменит баланса сил в регионе.

Вашингтон, Иван Бабурин

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