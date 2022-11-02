После выборов в Израиле на Украине выразили надежду на поставки вооружений из этой страны

Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук после выборов Израиле в среду, 2 ноября, заявил, что надеется на то, что позиция Иерусалима относительно поставок оружия Киеву изменилась, – сообщает Интерфакс-Украина.

В интервью агентству украинский посланник сказал: «Напоминаю, что в предвыборной кампании Нетаньяху заявил, что он рассмотрит возможность пересмотра политики Израиля по поставке оружия Украине. Безусловно, на политическом языке это ничего конкретного не означает, но есть определенные предпосылки для того, чтобы эта позиция изменилась. И я хочу верить в то, что нам вместе удастся ее изменить».

Он также выразил уверенность в том, что Нетаньяху пересмотрит свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным в худшую сторону.

«Говорить, какую позицию он будет занимать относительно РФ сейчас сказать трудно. Безусловно, в первую очередь он будет ставить перед собой задания, связанные с интересами Государства Израиль, и здесь нам стоит уже играть в ту привычную игру с Израилем, в которую мы, собственно говоря, играем. Когда у нас совпадают интересы, у нас неплохо получается вместе. Например, вовлечение Ирана в войну на Украине является триггером для Израиля, и безусловно, на этом можно будет выстраивать двусторонние отношения с Тель-Авивом дальше», – заявил представитель украинской дипломатии в Израиле.

Киев, Иван Бабурин

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