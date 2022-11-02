Большинство американцев не хотят видеть своим следующим президентом ни Байдена, ни Трампа

Британская международная интернет-компания по исследованию рынка и анализу данных YouGov обнародовала результаты исследований, согласно которым 54% американцев не хотят, чтобы Джо Байден баллотировался на второй президентский срок в 2024, – сообщает Economist.
Согласно данным YouGov, 27% опрошенных американцев ждут импичмента Байден, если республиканцам удастся победить на промежуточных выборах в конгресс 8 ноября. В поддержку кандидатуры Байдена выступили 27%.
Следует отметить, что 59% не граждан США не хотят, чтобы и Трамп участвовал в следующих выборах, его кандидатуру поддерживают 28% из числа опрошенных.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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