Большинство американцев не хотят видеть своим следующим президентом ни Байдена, ни Трампа

Британская международная интернет-компания по исследованию рынка и анализу данных YouGov обнародовала результаты исследований, согласно которым 54% американцев не хотят, чтобы Джо Байден баллотировался на второй президентский срок в 2024, – сообщает Economist.

Согласно данным YouGov, 27% опрошенных американцев ждут импичмента Байден, если республиканцам удастся победить на промежуточных выборах в конгресс 8 ноября. В поддержку кандидатуры Байдена выступили 27%.

Следует отметить, что 59% не граждан США не хотят, чтобы и Трамп участвовал в следующих выборах, его кандидатуру поддерживают 28% из числа опрошенных.

Вашингтон, Иван Бабурин

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