МАГАТЭ не обнаружило признаков незаявленной активности на украинских ядерных объектах

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 3 ноября, заявили, что, реагируя на информацию о подготовке провокации с «грязной бомбой», завершили проверку на трех объектах на Украине после запроса Киева, где они не выявили какой-либо незаявленной деятельности, – сообщают СМИ.

В заявлении агентства говорится: «Инспекторы МАГАТЭ провели проверку деятельности на месте на трех объектах на Украине по запросу украинского правительства. Не обнаружили незаявленных ядерной деятельности или материалов».

При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готово и дальше проводить проверки на Украине.

«Генеральный директор Гросси отметил, что МАГАТЭ по-прежнему готово проводить и дальше такую верификационную деятельность на Украине, чтобы проверить отсутствие незаявленной деятельности и материалов и тем самым предотвратить любое неправомерное использование таких материалов», – сообщили в МАГАТЭ.

Женева, Иван Бабурин

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