Швейцария запретила Германии продавать Киеву снаряды для зениток

Швейцария запретила Германии поставлять Украине боеприпасы и патроны для самоходных зенитных установок Gepard, – сообщает в четверг, 3 ноября, издание Die Zeit.

Немецкое издание пишет, что в сообщении министерства экономики Швейцарии говорится, что «из-за закона о нейтралитете не может удовлетворить запрос на передачу военной техники швейцарского происхождения. Это применимо до тех пор, пока Украина вовлечена в международный вооруженный конфликт».

Die Zeit также сообщает, что министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт в конце октября уже обращалась к правительству Швейцарии с просьбой разрешить передать Украине около 12 400 патронов для установок Gepard, но по той же причине получила отказ.

Берн, Иван Бабурин

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