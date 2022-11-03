В Крыму решили не тратить бюджетные средства на празднование Нового года

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в четверг, 3 ноября, заявил, что регион не будет тратить бюджетные средства на организацию широкомасштабных новогодних мероприятий, – сообщают СМИ.
В своем Telegram-канале Аксенов написал: «Организаторы и сами деятели культуры и искусства должны понимать и чувствовать особенности момента. Бурное веселье напоказ сейчас абсолютно неуместно, как и все, что идет вразрез с патриотическими настроениями в нашем обществе. Люди этого не примут».
При этом глава Крыма отметил, что на празднование Нового Года не будет наложено никаких ограничений.
«Для людей и бизнеса, в частности туристического, это является важным», – подчеркнул Аксенов.
Симферополь, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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