Генассамблея ООН в тридцатый раз призвала США прекратить блокаду Кубы

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 3 ноября, приняла резолюцию с призывом к США прекратить действующую 60 лет торгово-экономическую блокаду Кубы, – сообщают СМИ.

За резолюцию отдали голоса 185 стран, в том числе Россия. «Против» проголосовали США и Израиль. Бразилия и Украина воздержались

Следует отметить, что Генеральная Ассамблея ООН, начиная с 1992 года, уже в 30-й раз принимает резолюцию с призывом к США снять блокаду с Кубы.

Как сообщает ТАСС, в принятом документе говорится, что «Генассамблея ООН выражает сожаление, что экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы продолжает действовать и влечет неблагоприятные последствия для кубинского народа. Резолюция призывает все государства, в которых действуют ограничительные меры в отношении Кубы, предпринять в кратчайшие сроки необходимые шаги для их отмены».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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