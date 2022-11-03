Путин Решетникову – свет в Москва-сити можно отключить. Свет в одной из башен комплекса погас

Президент России Владимир Путин в четверг, 3 ноября, в режиме видеоконференции провел совещание с членами Правительства, – сообщили в пресс-службе Кремля.

Основной тема встречи стало обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях. С отдельным докладом выступил министр экономического развития Максим Решетников.

При этом, как сообщают РИА Новости, Путин предложил Решетникову, находящемуся в «Москва-сити», доложить об инвестициях, и выразил надежду, что отключение там света во время совещания не помешает. Практически в то же самое время МЧС сообщило, что в башне квартала Москва-Сити сработала сигнализация, в связи с чем отключился свет.

«Признаков пожара не обнаружено», – позже сообщили в МЧС.

«Участники совещания обсудили процесс восстановления Крымского моста, подготовку к отопительному сезону и состояние систем энергоснабжения, в том числе в четырёх новых субъектах, – сообщили в Кремле.

Москва, Иван Бабурин

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