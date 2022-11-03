Глава Пентагона выступил с угрозами в адрес Ким Чен Ына

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Соп в четверг, 3 ноября, заявил, что любая ядерная атака против США и их союзников со стороны Северной Кореи приведет к концу режима лидера КНДР Ким Чен Ына,– сообщают СМИ.

В опубликованном заявлении Пентагона говорится, что шеф Пентагона отметил, что «любая ядерная атака против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, в том числе, с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима».

Глава оборонных ведомств двух стран договорились «усиливать союзные оборонные мощности, обмен информацией и консультации для противостояния и ответа на растущие ядерные и ракетные угрозы КНДР», – говорится в заявлении министерства обороны США.

Следует отметить, что ранее сегодня Северная Корея в четыре этапа совершила пуски 23 ракет разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море.

Вашингтон, Иван Бабурин

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