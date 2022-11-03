Генсек НАТО заявил, что пришло время принять Швецию и Финляндию в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в четверг, 3 ноября, заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время их принять, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса. Я буду обсуждать этот вопрос с президентом Эрдоганом завтра. Это особенно важно в нынешних условиях, чтобы послать верный сигнал России, чтобы не допустить никаких ошибок в расчетах»

Со своей стороны глава турецкой дипломатии заявил, что Анкара не считает выполненными все свои требования к Хельсинки и Стокгольму.

Напомним, что Турция до сих пор не ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Брюссель, Иван Бабурин

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