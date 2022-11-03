Трамп планирует запустить свою предвыборную кампанию после выборов в Конгресс

Экс-президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, и планирует запустить свою предвыборную кампанию сразу после выборов в Конгресс 8 ноября, – сообщает агентство Reuters.

Один советников Трампа заявил агентству: «Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Думаю, что он хочет участвовать, и объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения дает ему преимущество перед оппонентами, и он это понимает».

«Трамп хочет объявить о предвыборной кампании после выборов на следующей неделе и выясняет, присоединятся ли к кампании ряд лиц», – сообщил Reuters другой источник.

Вашингтон, Иван Бабурин

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