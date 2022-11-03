Москва передала Лондону доказательства участия Великобритании в терактах против Черноморского флота

Посол России в Великобритании Андрей Келин в четверг, 3 ноября, заявил, что Москва передала британскому послу и военному атташе доказательства причастности Лондона к атаке на корабли Черноморского флота, – сообщает телеканал Sky News.

В эфире телеканала российский посланник сказал: «Доказательства участия британских сил специального назначения в подготовке действий против флота в Севастополе были переданы сегодня утром британскому послу и военному атташе».

«Это будет опубликовано очень скоро. Может быть, сегодня, может быть, завтра. Мы знаем, что это произошло, и это опасно. Это должно служить предупреждением, что Великобритания слишком глубоко вовлечена в этот конфликт, это означает, что ситуация становится все более опасной», – добавил Андрей Келин.

Лондон, Иван Бабурин

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