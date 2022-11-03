ЕС изучает возможность передать Киеву часть замороженных в Европе российских активов

По инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен замороженные в Европе активы Центрального банка России планируется направить на помощь в восстановлении Украины, – сообщает агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на собственные источники пишет, «Евросоюз рассматривает возможность направить замороженные активы Банка России на восстановление Украины. Обсуждение находится на ранней стадии, однако, эксперты по правовым вопросам уже изучают возможность изъять часть находящихся в Европе резервов Банка России».

«Вопрос был поднят в США, однако неизвестно, предпримут ли Соединенные Штаты аналогичные шаги. Так, в мае представители минфина США предположили, что конфискация российских активов может создать прецедент, из-за которого центробанки других стран могут отказаться от размещения средств в США», – сообщили источники Bloomberg.

Брюссель, Иван Бабурин

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