Боррель призвал не допустить вмешательства России в дела Западных Балкан

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после конференции с представителями Западных Балкан в четверг, 3 ноября, заявил о необходимости не допустить «российского вмешательства» в дела государств этого региона, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте Совета ЕС.

В ходе своего выступления глава евродипломатии сказал: «Мы должны не допустить вмешательства России в дела стран Западных Балкан. Мы не должны давать оправданий для вмешательства России в экономические и политические дела Западных Балкан, потому что их будущее связано с Евросоюзом».

Следует отметить, что по итогам конференции с представителями Западных Балкан было объявлено о выделении миллиарда евро помощи от ЕС для преодоления последствий энергетического кризиса в этом регионе.

Берлин, Иван Бабурин

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