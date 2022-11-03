Президент Бразилии отказывается ехать на саммит G20

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару после поражения на выборах 30 октября решил отказаться от участия в саммите Большой двадцатки (G20) в Индонезии на острове Бали, – сообщает издание Metropoles.

Без ссылок на источники издание пишет, что «президент Жаир Болсонару принял решение отменить свое участие в саммите G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на острове Бали в Индонезии. Ближайшие советники Болсонару все еще пытаются его убедить в необходимости поездки. Если им не удастся сделать этого, Бразилию на мероприятии будет представлять глава МИД Карлус Франса».

Напомним, что 30 октября экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с минимальным отрывом одержал победу над ныне действующим президентом страны Болсонару.

Согласно закону страны к обязанностям президента Инасиу Лула приступит 1 января 2023 года.

Бразилиа, Иван Бабурин

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