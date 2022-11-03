Пария Макрона решила поднять рейтинг президента Франции развешиванием плакатов и раздачей листовок

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» решила поднять падающий рейтинг главы государств путем развешивания более 200 тыс. плакатов, – сообщает в четверг, 3 ноября, радиостанция Franceinfo.

Как сообщает радиостанция, партийцы на следующей неделе по всей стране планируют распространить 500 тыс. листовок с портретом президента и лозунгом – «Присоединяйтесь к партии Эммануэля Макрона!»

«На листовках будут перечислены меры, планируемые правительством Франции для поддержки покупательной способности граждан страны, а также сдерживания роста цен на газ и электричество, скидок на бензин, индексации соцвыплат на 4% и т.д.», – сообщает Franceinfo.

Следует отметить, что согласно опросу компании Elabe, опубликованному в четверг, 3 ноября, действия Макрона поддерживает 32% французов, что является наиболее низким показателем с начала пандемии коронавируса.

Сообщалось также, что согласно результатам опроса 21 октября рейтинг популярности президента Франции упал за последний месяц на 7% и составил 36%.

Париж, Иван Бабурин

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