Байден рассказал студентам о своей бедности

Президент США Джо Байден во время выступления перед студентами в штате Нью-Мексико в четверг, 3 ноября, рассказал, что когда-то он был самым бедным конгрессменом, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Мой сын, Бо Байден учился в двух университетах и накопил долги, потому что мне принадлежало сомнительное достижение – быть самым бедным человеком в конгрессе».

Следует отметить, что сенатором от штата Делавэр Джо Байден стал в возрасте 29 лет и проработал в верхней палате конгресса США до 2009 года, когда начал свою деятельность в должности вице-президента страны.

Вашингтон, Иван Бабурин

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