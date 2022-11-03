Американский авианосец прибыл в хорватский порт

Командование 6-го оперативного флота США в четверг, 3 ноября, сообщило, что атомный авианосец ВМС США USS George Bush зашел в Хорватский порт Сплит, – передают СМИ.

В сообщении на сайте 6-го оперативный флот США говорится: «В состав корабельной группировки, вошедшей в Средиземноморье 25 августа, помимо авианосца George Bush, входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf, четыре эсминца – USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black и ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk».

В Европе в середине ноября также ожидается авианосная ударная группа США во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford, на борту которого базируется около 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C. В походе авианосец сопровождают ракетный крейсер, эсминцы и ударная атомная подводная лодка.

Сообщается, что Gerald Ford планирует заход в военно-морскую базу Портсмут на юге Великобритании.

Вашингтон, Иван Бабурин

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