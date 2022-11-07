Путин лично спросит у россиян о поддержке мобилизованных

Президент России Владимир Путин во время посещения Тверской области в ходе рабочей встречи с губернатором региона Игорем Руденей в понедельник, 7 ноября, заявил, что лично обсудит с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных, – сообщают СМИ.

Глава государства, выслушав информацию, в том числе о выплатах мобилизованным, сказал: «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их. Чтобы иметь обратную связь. Нужно напрямую общаться с людьми на эту тему»

Путин попросил губернатора Тверской области обобщить опыт региона по поддержке мобилизованных.

«Важно собрать массив материалов и вопросов, которые подлежат решению. Был бы вам благодарен, если бы заранее все эти вопросы мне передал. Жду предложения на этот счет», – сказал Владимир Путин главе Тверской области, на что Руденя заверил, что «все будет сделано».

Тверь, Иван Бабурин

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