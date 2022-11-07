Путин назвал количество мобилизованных, находящихся в зоне СВО

Президент России Владимир Путин во время посещения Тверской области в ходе рабочей встречи с губернатором региона Игорем Руденей в понедельник, 7 ноября, заявил, что около 50 тысяч человек принимают участие в боевых действиях в зоне проведения специальной операции, – сообщают СМИ.

Президент России, в частности, сказал: «У нас сейчас тысяч 50 человек находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне проведения СВО. Остальные все – на полигонах».

Кроме того, говоря о поддержке мобилизованных, Владимир Путин призвал власти на всех уровнях проявлять к ним внимание.

«Внимание нужно проявлять ко всем, где бы они ни находились», – сказал глава государства на встрече с губернатором Тверской области.

Тверь, Иван Бабурин

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