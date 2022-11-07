Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

Специальный посланник МИД Алжира по международному партнерству Лейла Заруки Алжир в понедельник, 7 ноября, заявила, что страна подала официальную заявку на вступление в БРИКС, – сообщает издание «аш-Шурук».

Алжирский дипломат, в частности, заявили: «Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС».

Следует напомнить, что в августе текущего года президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что для присоединения страны к БРИКС есть «почти все условия».

В конце июня в МИД Ирана также сообщили, что Тегеран подал заявку на членство в в организации.

Президент Аргентины Альберто Фернандес также заявлял о желании присоединиться к БРИКС.

В свою очередь, глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что такие страны, как Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина тоже хотят присоединиться к БРИКС.

На сегодняшний день в БРИКС входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Алжир, Иван Бабурин

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