Украинских беженцев в Польше с Нового года заставят платить за жилье

Заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер в понедельник, 7 ноября, заявил, что власти республики готовят обновление закона о помощи украинским беженцам, предусматривающее введение оплаты за предоставляемое государством жилье, – сообщает радиостанция RMF FM .

В эфире радиостанции Шефернакер сказал: «У нас до сих пор 85 тысяч человек, которые живут в местах общего проживания. Эти места оплачиваются государством. Это продолжается уже несколько месяцев. Мы хотим ввести механизм, который позволит людям, которые уже адаптировались в Польше, попросту принимать участие в оплате этих мест. Привлечь к оплате своего жилища планируется работающих украинцев».

«В первые три месяца оплата будет составлять 50%. Если за это время беженец не найдет работу и не будет в состоянии нанимать собственное жилье, ему придется платить уже 100% за проживание в предоставляемых государством центрах», – сообщил замглавы польского МВД.

При этом Шефернакер сказал, что «те, кто недавно приехал в Польшу, не адаптировался здесь, старики или те, кто воспитывает много детей, или беременные женщины или инвалиды, конечно, они сразу не адаптируются, и мы хотим им помочь и будем помогать».

Варшава, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»