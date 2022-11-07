Путин подписал закон, запрещающий раскрывать методы работы спецслужб

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности ФСБ, органов внешней разведки, а также органа власти в сфере мобилизации в РФ.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что новая норма исключает из сферы действия закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» деятельность органов федеральной службы безопасности, органов охраны, органов внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации».

Подобные измерения в законе направлены на «недопущение раскрытия сведений о тактике и методах деятельности спецслужб, которая всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности».

Москва, Иван Бабурин

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