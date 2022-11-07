Маск призвал голосовать за республиканцев

Американский бизнесмен, миллиардер, основатель SpaceX, с недавнего времени владелец Twitter Илон Маск в понедельник, 7 ноября, призвал американцев без партийной принадлежности проголосовать за республиканцев на выборах в конгресс во вторник, 8 ноября, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Маск написал: «Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий. Поэтому я рекомендую голосовать за республиканский конгресс с учетом того, что президент – демократ».

Вашингтон, Иван Бабурин

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