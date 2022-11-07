В Кремле сообщили, каким образом пройдет общение Путина с россиянами о проблемах мобилизованных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 7 ноября, заявил, что общение Владимира Путина с россиянами по проблемам поддержки мобилизованных граждан пройдет в формате отдельного мероприятия, – сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство Песков сказал следующее: «Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно».

Ранее в понедельник на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин заявил, что лично встретится с гражданами России по поводу поддержки мобилизованных.

«Я обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», – сказал президент России.

Москва, Иван Бабурин

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