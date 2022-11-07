В Испании готовится бессрочная забастовка транспортников

Национальная платформа в защиту транспортного сектора Испании из-за высоких цен на топливо запланировала бессрочную забастовку с 14 ноября, – сообщает понедельник, 7 ноября, информационное агентство RTVE.

Как пишет агентство, «за последние месяцы министерство транспорта Испании не предпринимало никаких действий по соблюдению закона, гарантирующего, что перевозчики не будут работать в убыток. Закон был согласован с правительством еще в марте текущего года, после того, как грузоперевозчики страны бастовали в течение 20 дней. Тогда акция протеста привела к сбоям в цепочке поставок по всей Испании».

Мадрид, Иван Бабурин

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