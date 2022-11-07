СМИ: Венгрия отказалась от совместной со странами ЕС помощи Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 7 ноября, заявил, что власти его страны не станут давать свое согласие на инициативу Евросоюза по поддержке Украины с помощью средств, собранных совместным путем, – сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, Сийярто пояснил, что «Будапешт не собирается отказываться от помощи Киеву в целом, но не будет заключать соглашений, которые предполагают совместную поддержку Украины в рамках ЕС».

Bloomberg отмечает, что создание такого механизма для поддержки Киева потребуют одобрения со стороны всех стран-членов ЕС, в том числе, и – Венгрии. Речь идет о планах Еврокомиссии по выделению Украине порядка €18 млрд. в качестве помощи на 2023 год.

Отказ Венгрии связан с тем, что Будапешт уже соглашался с подобной инициативой Брюсселя в рамках ликвидации последствий пандемии COVID-19, однако в итоге никаких средств из совместного европейского фонда не получил.

Будапешт, Иван Бабурин

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