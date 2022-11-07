США выступили за присутствие Украины на саммите G20, если в нем примет участие Россия

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 7 ноября, заявила, что США выступают за то, чтобы Украина поучаствовала в саммите G20 на Бали, если на ней будет представлена Российская Федерация, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления на брифинге Карин Жан-Пьер сказала: «Соединенные Штаты выступают за то, чтобы Украина тоже приняла участие в предстоящей встрече высшего уровня на Бали, если на ней будет представлена Российская Федерация».

«Президент США Джо Байден дал четко понять, что не планирует встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита», – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Следует отметить, что ранее сегодня президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин может пропустить саммит «Большой двадцатки» на Бали.

«Такое впечатление у меня сложилось после разговора с Владимиром Путиным на прошлой неделе», – отметил глава Индонезии.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на саммит G20 на Бали не поедет, если там будет присутствовать Владимир Путин.

Вашингтон, Иван Бабурин

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