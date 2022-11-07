СМИ: КНДР отрицает поставки вооружений России

Северная Корея во вторник, 8 ноября, заявила, что между ней и Россией отсутствуют соглашения по поставке вооружений, – сообщает агентство Reuters.

Reuters публикует отрывок из заявления руководства КНДР, распространенного Центральным телеграфным агентством Северной Кореи, в котором говорится: «Мы вновь четко заявляем, что у нас никогда не было «оружейных сделок» с Россией, и мы не планируем заключать их в будущем. КНДР подчеркивает, что слухи о подобных соглашениях между Пхеньяном и Москвой являются попыткой США запятнать репутацию КНДР».

Следует напомнить, что в прошлую среду, 2 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти КНДР тайно направляют в Россию артиллерийские снаряды для их использования на Украине в рамках СВО.

Пхеньян, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»