Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 8 ноября, проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил), выполняющих задачи Специальной военной операции на Украине, – сообщили в минобороны России.

В сообщении в телеграм-канале российского оборонного ведомства говорится: «На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно – по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации».

Кроме того, глава минобороны вручил военнослужащим государственные награды, в том числе, медали «Золотая звезда».

«В завершении работы на командном пункте Объединенной группировки российских войск, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, во исполнение указа президента России, вручил российским военнослужащим за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества и другие государственные награды», – сообщили в минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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