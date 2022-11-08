Путин рассказал о ситуации на рынке труда, безработице и зарплатах

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки доходов семей с детьми во вторник, 8 ноября, заявил, что в стране ситуация на рынке труда остается стабильной, а безработица находится на минимальном уровне.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Текущая ситуация на рынке труда стабильная, безработица находится на минимальном уровне – 3,9%. Что касается зарплат, то в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата по стране выросла на 12,7%, но мы понимаем, что это мало что значит для рядового гражданина».

«Более важным является показатель реальных зарплат с учетом инфляции, а здесь ситуация объективно сложнее – пока темпы роста зарплат отстают от роста цен. Рассчитываем, что по мере снижения инфляции картина будет меняться к лучшему. Важно, чтобы доходы граждан росли темпами выше инфляции. У нас действительно, хочу это подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой. И специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться где-то к 5%, а может быть, даже чуть меньше», – отметил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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