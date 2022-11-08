Greenpeace может быть признана нежелательной организацией в России

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель иркутского регионального отделения Российского экологического общества Александр Якубовский во вторник, 8 ноября, заявил, что депутаты готовят обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать деятельность организации Greenpeace нежелательной на территории России, – сообщают СМИ

В своем Telegram-канале Якубовский написал: «Сегодня с коллегами из межфракционной рабочей группы «Байкал» приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с предложением признать деятельность международной организации Greenpeace, не подпадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ».

В комментарии агентству ТАСС депутат заявил: «Мы знаем, что в большей части организация финансируется из недружественных нам стран. Уверен, мы вполне способны сами улучшить экообстановку там, где это необходимо в нашей стране, и защитить наши природные богатства. Едва ли кто-то сможет представить, что, например, в США будет работать «экологическая» организация, получающая 70% своего бюджета от России и Китая и параллельно выступающая за блокировку разных инвестиционных проектов, а состав правления этой организации будет состоять из россиян, китайцев и иранцев».

Москва, Иван Бабурин

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