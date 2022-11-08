Путин сообщил о продлении программы «материнского капитала» до 2026 года

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки доходов семей с детьми во вторник, 8 ноября, заявил, что программа ао выплате материнского капитала в России продлена до конца 2026 года.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года…В 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала, право на него получили семьи, где рождается первенец».



Со своей стороны глава минтруда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2023 году материнский капитал на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей. На второго ребенка он составит почти 780 тысяч рублей.

Следует отметить, что в 2022 году сумма материнского капитала на первого ребенка составляет 524,5 тыс. руб, при рождении второго выплачивается 693,1 тыс. руб., если семья не получала «маткапитал» на первого ребенка, а если оформляла – 168,6 тыс. рублей.

Москва, Иван Бабурин

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