В нескольких американских штатах произошли сбои в работе устройств для голосования

Сбои в работе машин для голосования на промежуточных выборах в США произошли во вторник, 8 ноября, в Аризоне, Калифорнии и Техасе, – сообщают ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Телеканал CNN сообщает, что в округе Белл в Техасе в работе нескольких машин произошел сбой в программном обеспечении из-за перехода на зимнее время в прошедшие выходные. Избирателям предлагается выбрать для голосования участок, где электронные устройства работают.

В сюжете телеканала Newsmax говорится о проблемах в работе машин для голосования в округе Марипоса в Калифорнии. О причинах неполадок не сообщается.

Аризонский испаноязычный телеканал El American также сообщает о сбоях в работе машин для голосования в штате.

Американские СМИ отмечают, что на данный момент власти штатов и правозащитники не заявляли о серьезных проблемах в процессе голосования сбои в работе машин для голосования, так как пока это не носит массового характера.

Вашингтон, Иван Бабурин

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