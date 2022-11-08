Байден о возможной победе республиканцев на промежуточных выборах: «Зато у меня авторучка для наложения «вето»

Президент США Джо Байден во вторник, 8 ноября, заявил, что победа республиканцев на сегодняшних промежуточных выборах будет означать для его правления «ужасные два года», – сообщают СМИ.

Как сообщает CNN, Байден на мероприятии по сбору средств в Чикаго сказал: «Если мы проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня есть ручка для подписания вето».

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп сегодня после голосования во Флориде призвал сограждан прийти на участки и заявил о надежде на «правильные итоги» выборов, а также пообещал «впечатляющие» новости из его резиденции Мар-а-Лаго.

Вашингтон, Иван Бабурин

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