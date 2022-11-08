Захарова поздравила британского депутата с признанием в том, что «Вестминстер – самый гейский парламент в мире»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 8 ноября, «от всей души» поздравила британского парламентария с признанием в том, что «сегодня Вестминстер превратился в самый гейский парламент в мире».

В своем телеграм-канале Захарова написала: «Британский парламентарий Джон Николсон: «Наши кресла, места Шотландской национальной партии, настолько гейские, лгбтэшные, что сегодня Вестминстер превратился в самый гейский парламент в мире».



«Честно говоря, мы давно знали. Просто не хотели произносить вслух. Чтобы не портить каминг-аут. От всей души поздравляем с таким достижением. Лондон, только вперёд! Ведь за тобой Вестминстер», – заявила российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

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