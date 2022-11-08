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NewDayNews.ru

Вторник, 8 ноября 2022, 22:53 мск

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На Тайване обеспокоились скорым вторжением Китая

Президент Тайваня Цай Инвэнь во вторник, 8 ноября, заявил, что вторжение КНР на Тайвань может случиться уже в самое ближайшее время и это не просто слова, – сообщает журнал Atlantic.

В интервью журналу глава Тайваня сказала: «Это правда, что это может произойти с нами. Поэтому нам необходимо быть к этому готовыми. Есть реальная угроза этого. Это не раздувание шумихи».

Тайбэй, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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