На Тайване обеспокоились скорым вторжением Китая

Президент Тайваня Цай Инвэнь во вторник, 8 ноября, заявил, что вторжение КНР на Тайвань может случиться уже в самое ближайшее время и это не просто слова, – сообщает журнал Atlantic.

В интервью журналу глава Тайваня сказала: «Это правда, что это может произойти с нами. Поэтому нам необходимо быть к этому готовыми. Есть реальная угроза этого. Это не раздувание шумихи».

Тайбэй, Иван Бабурин

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