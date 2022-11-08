Вашингтон назначил координатора по поддержке Украины в сфере энергетики

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге во вторник, 8 ноября, заявил, что помощник госсекретаря по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт назначен координатором по поддержке Украины в сфере энергетики, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Прайс сказал: «Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт был назначен правительством США координировать энергетическую поддержку Украины с международными партнерами».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»