Пентагон передал Киеву два комплекса ПВО NASAMS

Представитель министерства обороны США генерал Патрик Райдер на брифинге во вторник, 8 ноября, заявил, что два зенитно-ракетные комплекса (ЗРК) ПВО NASAMS уже переданы Украине и используются подразделениями ВСУ, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Райдер сказал: «ВСУ уже применяют два переданных им США комплекса ПВО NASAMS, обучение личного состава прошло в Европе. Эти системы будут способствовать укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины».

Следует отметить, что представитель Пентагона отказался сказать, возможна ли поставка на Украину тактических ракет ATACMS (Army Tactical Missile System).

Напомним, что накануне министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на Украину прибыли ЗРК ПВО NASAMS и Aspide.

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS – это мобильная система противовоздушной обороны, которая используется для уничтожения целей на малых и средних высотах при любых погодных условиях.

Вашингтон, Иван Бабурин

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