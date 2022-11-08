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Среда, 9 ноября 2022, 00:39 мск

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Секретарь Совета безопасности РФ прибыл в столицу Ирана

Николай Патрушев Фото: пресс-служба Кремля

Глава российского Совбеза Николай Патрушев вечером во вторник, 8 ноября, прибыл в Тегеран, где проведет ряд переговоров с иранскими официальными лицами, – сообщает агентство IRNA.

В сообщении агентства говорится: «Секретарь Совбеза Российской Федерации прибыл в столицу Ирана по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Шамхани. В ходе визита Патрушев проведет переговоры с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана по вопросам развития двусторонних отношений и сотрудничества между Москвой и Тегераном на международной арене».

Тегеран, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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