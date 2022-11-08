В Греции пройдет общенациональная забастовка

Высший совет профсоюза государственного сектора и профобъединение частного сектора – Всеобщая конфедерация труда Греции объявили, что в среду, 9 ноября в стране будет проведена 24-часовая общенациональная забастовка с требованием повышения зарплат, улучшения условий труда и введения в действие коллективных трудовых соглашений во всех секторах экономики, – сообщают СМИ.

Акции протеста запланированы, как в Афинах, так и в других крупных городах страны с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда. Всеобщая конфедерация труда Греции и другие профсоюзы обратились с призывом прийти на митинг в 11:00 на центральную площадь Афин – Клатмонос.

В заявлении, опубликованном на сайтах организаторов общенациональной стачки, говорится: «Трудящиеся вместе с профсоюзами борются против дороговизны, против условий труда, напоминающих джунгли, против лишений, которые обременяют людей. Власти должны принять существенные меры против дороговизны после быстрого роста стоимости энергоносителей, а также резкого роста цен на предметы первой необходимости. Сейчас необходимо щедрое повышение минимальной заработной платы, а также восстановление коллективных трудовых договоров».

Организаторы акции протеста сообщают, что в Афинах общественный транспорт в течение всего дня будет работать с перерывами. Водители автобусов будут участвовать в забастовке с начала смены в 05:00 и до 09:00 по местному времени, а также с 21:00 и до конца смены.

По особому графику будут ходить поезда метро и трамваи. Поезда метро по наземной линии в Пирей будут курсировать с 09:00 до 17:00, а по двум подземным линиям, в том числе из Афинского международного аэропорта в центр города, – с 09:30 до 15:00. Трамваи выйдут на маршруты с 08:00 до 22:00. Таксисты решили не обслуживать пассажиров в течение всех суток.

В связи с тем, что Всегреческая морская федерация решила присоединиться к акции протеста, все суда останутся в портах. Забастовка касается всех категорий судов и будет длиться 24 часа, начиная с 00:00 9 ноября.

Об отмене или переносе части своих рейсов в связи с шестичасовым прекращением работы Союза авиадиспетчеров Греции и 24-часовой остановкой работы Федерации ассоциаций служб гражданской авиации объявила главная греческая авиакомпания Aegean Airlines и ее дочерняя компания Olympic Air объявили. В общей сложности будет отменено 50 рейсов, еще 42 перенесут.

Все средства массовой информации Греции также не будут работать в течение суток. С 05:00 9 ноября до 05:00 10 ноября будет приостановлена работа журналистов всех СМИ (печатных, радио и телевидения, информационных сайтов) в государственном и частном секторе, Афинского Македонского агентства новостей (АМНА), а также пресс-служб министерств и ведомств.

Работники органов местного самоуправления также планируют бастовать в течение 24 часов.

Афины, Иван Бабурин

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