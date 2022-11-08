Байден планирует поддержать Украину на саммите Большой двадцатки

Высокопоставленный представитель Белого Дома на регулярном брифинге для прессы во вторник, 8 ноября, заявил, что президент США Джо Байден в ходе саммита «большой двадцатки» (G20) в Индонезии на острове Бали намерен поддержать Украину и осудить Россию, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Белого дома сказал: «Я могу гарантировать, что США проявят себя за столом переговоров. Мы будем решительны в нашей защите Украины. Мы будем решительны в осуждении России. Делегация США планирует уделить особое внимание дальнейшему реагированию на спецоперацию России и обсудить этот вопрос с партнерами на предстоящем саммите».

Вашингтон, Иван Бабурин

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