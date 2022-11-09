Путин подписал указ об укреплении традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Москва, ноябрь 09 (Новый День, Иван Бабурин) – Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Согласно указу, «традиционными ценностями» в России являются «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России».

В документе также говорится, что «традиционные ценности» это – «высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов»,

В указе, подписанном Владимиром Путиным, также названы и «угрозы традиционным ценностям». Таковыми определены: «деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России».

Москва, Иван Бабурин

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