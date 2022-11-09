Шойгу дал команду к отводу войск на левый берег Днепра

Командующий объединенной группировкой войск РФ в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин во время доклада министру обороны России Сергею Шойгу в среду, 9 ноября, заявил о целесообразности организовать оборону левому берегу реки Днепр.
В ходе доклада Суровикин сказал: «Решение об обороне по барьерному рубежу на левом берегу Днепр непростое, в тоже время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск»
Шойгу согласился с предложением Суровикина и дал команду организовать оборону по рубежу на левом берегу реки Днепр.
«Приступайте к отводу войск», – скомандовал Суровикину глава минобороны России.
Москва, Иван Бабурин
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