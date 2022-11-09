В НАТО уверены, что Белый дом продолжит поддерживать Киев и после промежуточных выборов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком в Лондоне на брифинге в среду, 9 ноября, заявил, что промежуточные выборы в Конгресс США не изменят уровень поддержки Украины Белым домом, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами Столтенберг сказал: «Абсолютно ясно, что в США есть сильная поддержка продолжения помощи Украине. И это не изменилось с выборами, которые прошли вчера в США. В демократических странах НАТО всегда есть голоса с разными мнениями, но, конечно, большинство выступают за то, чтобы мы продолжали поддерживать Украину».

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»