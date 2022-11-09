В указе, подписанном Путиным, запрещается мат и «излишнее» использование иностранных слов

Президент РФ Владимира Путина подписал указ «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в котором предусматривается защита русского языка и противодействие нецензурной лексике и излишнему использованию иностранных слов.

В опубликованном в среду, 9 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации документе, в том числе, говорится: «Защита и поддержка русского языка как языка государствообразующего народа, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение использования нецензурной лексики), противодействие излишнему использованию иностранной лексики».

Москва, Иван Бабурин

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