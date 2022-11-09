Индонезия получит новейшие турецкие баллистические ракеты

Новейшие баллистические ракеты «Хан» с 470-кг боевой частью, способную поражать цели на дальности до 280 км. будут поставляться в Индонезию согласно подписанному контракту минобороны Индонезии с турецкой военно-промышленная компанией Roketsan. Соглашение было подписано в Джакарте в рамках выставки Indo Defense Expo & Forum, – сообщает издание The Defence Post.

Согласно данным издания ракета «Хан» может быть запущена, как с колесной пусковой установки, так и других систем, в зависимости от пожелания заказчика. Стоимость контракта между Джакартой и компанией Roketsan и объем поставок не разглашаются.

«ВМС Индонезии также проявляют интерес к турецким противокорабельным ракетным комплексам Atmaca», – пишет также The Defence Post.

Следует напомнить, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что баллистические ракеты турецкого производства увеличат дальность полета.

«Ракета «Тайфун» в ходе испытаний показала дальность 561 км, но это не предел. Скоро будут «хорошие новости» и о ракетах Cenk и Traveler», – заявил турецкий лидер.

Джакарта, Иван Бабурин

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