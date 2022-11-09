Кадыров о решении Суровикина отвести войска на левый берег Днепра: Генерал поступил мудро

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 9 ноября, заявил, что командующий объединенной группировкой войск РФ в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин поступил «мудро и дальновидно», приняв решение отвести войска из Херсона на левый берег Днепра.

В своем телеграм-канале Кадыров написал: «Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно: эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке».

«О том, что Херсон – тяжелая боевая территория, знали все с самых первых дней спецоперации. Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает. Считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее», – добавил глава Чеченской республики.

Грозный, Иван Бабурин

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