Около ста голландских инструкторов будут тренировать украинских боевиков

Министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен заявила, что в рамках европейской миссии и в тесном сотрудничестве с Германией Амстердам направит около 50-100 военных инструкторов для подготовки украинских боевиков, – сообщает в среду, 9 ноября, газета De Telegraaf.

Кайса Олленгрен, в частности, сказал, что «ЕС планирует провести подготовку 15 тысяч украинских военнослужащих по таким направлениям, как оказание медицинской помощи и разминирование. Миссия также предусматривает техническое и тактическое обучение для использования систем вооружения, поставляемых Евросоюзом на Украину».

«Время начала подготовки пока не определено, однако известно, что проходить она будет преимущественно в Германии и Польше», – пишет De Telegraaf.

Амстердам, Иван Бабурин

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