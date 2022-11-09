В Великобритании готовится общенациональная забастовка медсестер

Профсоюз Королевского колледжа медсестер (RCN) в среду, 9 ноября, объявил, что медсестры по всей Великобритании впервые выступили за проведение общенациональной забастовки с требованием повышения заработной платы из-за рекордной инфляции в стране, – сообщает французское издание Le Figaro.

В сообщении, распространенном профсоюзом, говорится, что «забастовка должна начаться до конца года. Многие из крупнейших больниц Англии будут затронуты этим общественным протестом».

Пэт Каллен, секретарь RCN заявила: «Забастовка коснется медицинских учреждений государственной системы, в которых большинство медсестер проголосовало за движение. С 2010 года заработная плата опытной медсестры в реальном выражении упала на 20%. Результаты громкие и ясные. Гнев превратился в действие, наши члены сказали – «хватит!»

Le Figaro пишет, что «сроки и характер забастовки еще не определены, но вполне вероятно, что пациенты, которые уже столкнулись с рекордными по срокам листами ожидания, столкнутся со сбоями в приемах и работе медучреждений по всей стране».

Профсоюз британских медсестер требует повышения заработной платы на 5% больше, чем инфляция, измеряемая индексом розничных цен, который в сентябре превысил 12% (индекс потребительских цен, ориентир для оценки общего уровня цен, достиг в сентябре 10,1%).

Следует отметить, что представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака в среду, 9 ноября, заявил журналистам: «Мы высоко ценим тяжелую работу и самоотверженность наших медсестер. Правительство выступает за справедливое урегулирование заработной платы с RCN. Но требование о повышении заработной платы на 17%, если его распространить на всех работников NHS, обойдется в 9 миллиардов фунтов стерлингов (10,2 миллиарда евро) в нынешней ситуации это просто невозможно».

Le Figaro отмечает, что решение профсоюза Королевского колледжа медсестер (RCN) о проведении общенациональной забастовки связано с галопирующей инфляцией, котороая наблюдается в последние месяцы в Соединенном королевстве.

«С лета этого года в Великобритании бастуют десятки тысяч сотрудников различных секторов – от почты до юридических систем и телекоммуникаций», – сообщает французское издание.

Лондон, Иван Бабурин

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